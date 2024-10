Modelo brasileira é encontrada morta nos EUA; veja quem era e o que se sabe

A modelo brasileira Adriana Vieira, 31, foi encontrada morta em um porto de Miami, Estados Unidos Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A modelo brasileira e produtora de conteúdos adultos, Adriana Vieira, de 31 anos, foi encontrada morta em um porto marítimo de Miami, nos Estados Unidos. Seu corpo foi encontrado boiando próximo ao local. Ela supostamente teria participado de uma festa em um iate de um rapper, que ainda não foi identificado. Segundo a mídia local, Adriana foi vista pela última vez quando estava no barco de luxo e saiu para nadar. A festa aconteceu em 21 de setembro e o corpo de Adriana foi encontrado já sem vida no dia seguinte.



Nas redes sociais, a modelo ostentava uma vida de luxo, com carros, barcos, hotéis, restaurantes e viagens para Nova Iorque, Las Vegas e Los Angeles. Ela era produtora na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans e também tinha um perfil no Spotify com 10 faixas. Adriana Vieira: quem era a modelo Adriana era mãe solo de um filho de seis anos. O menino está sendo cuidado por uma babá enquanto sua família viaja para os EUA para identificar o corpo da modelo. Natural de São Paulo, ela teria chegado à Flórida com o ex-marido há dois anos.

Seu antigo companheiro retornou ao Brasil logo após deixá-la sozinha para criar o filho. Ela vivia de forma ilegal nos EUA, trabalhando como dançarina e modelo. Brasileiro é processado nos EUA após morar 5 anos de graça em hotel de Nova Iorque; ENTENDA

Em postagens antigas de seu Instagram, que conta com mais de 500 mil seguidores, ela esbanjava uma vida de luxo, mostrando sua rotina em festas noturnas com artistas de renome do cenário do rap norte-americano, como Tyga e Lil Baby.