Mulher finge ligar para pizzaria e denuncia companheiro à Polícia no DF

O áudio da ligação foi divulgado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na última segunda-feira, 30. Ao final da chamada, é possível ouvir a vítima aos prantos, pedindo que os policiais chegassem logo, pois ela estava “com muita fome”, código usado para denunciar a gravidade das agressões.

Uma mulher fingiu ligar para uma pizzaria e acionou a Polícia nesse domingo, 29, no Distrito Federal, após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro por três dias. O método foi utilizado para enganar o suposto agressor, que estaria ameaçando a vítima com uma faca durante o período de prisão.

A mensagem foi compreendida pelo agente que atendeu a ligação e, prontamente, enviou tropas ao endereço informado no pedido. Assim que as viaturas da PMDF chegaram ao local, a mulher saiu correndo de casa e relatou os três dias de abusos sexuais e torturas que teria sofrido enclausurada com o suspeito.

Confira o material disponibilizado pela Polícia Militar: