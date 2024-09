Operação Integração: clube comprado por Gusttavo Lima tem patrocínio da ‘Vai de Bet’

Alvo da Justiça de Pernambuco, cantor, que teve prisão decretada na segunda-feira, adquiriu 60% das ações da SAF do Paranavaí no início do ano

O cantor Gusttavo Lima, alvo de ordem de prisão nesta semana, se tornou detentor de 60% da SAF do Atlético Clube Paranavaí, do interior do Paraná. O artista, que há época se apresentou como garoto propaganda da ‘Vai de Bet’, levou a empresa para ser patrocinadora do clube. Cabe destacar que a casa de aposta esteve entre as citadas na Operação de Integração, da Justiça de Pernambuco, que pediu a prisão do “Embaixador do sertanejo”.

Gusttavo Lima se tornou sócio majoritário de 60% da Sociedade Anônima do Futebol do Paranavaí, que disputa a Segunda Divisão do Paraná. A Full Sports e outros investidores ficaram com o percentual restante da operação fechada em R$ 3 milhões no total.

De acordo com inquérito policial, o cantor roubou 25% da casa de apostas. O jornal ‘O Globo’ divulgou o documento em primeira mão. Além de Gusttavo Lima, os donos da empresa André Rocha e Aislla Rocha também tiveram prisão decretada na Operação Integração, de Pernambuco.