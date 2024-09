O que é revogar? Entenda termo e decisão do TJ sobre Gusttavo Lima

O desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou ordem de prisão preventiva do cantor nesta terça-feira, 24; saiba o que decisão significa

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou nesta terça-feira, 24, o decreto de prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, emitido no dia anterior. A decisão foi do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, o relator do caso.

Maranhão também cancelou a suspensão do passaporte e do certificado de registro de armas de fogo de Gusttavo. Em trecho da revogação, afirmou que as justificativas usadas para a prisão preventiva foram “meras ilações impróprias e considerações genéricas”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a determinação, os termos “revoga” e “prisão revogada” entraram em alta na plataforma Google Trends no Brasil. A ferramenta é responsável pela avaliação de tendências na rede e relacionou as pesquisas à ocorrência do artista mineiro.