Mais Médicos: 76% dos aprovados no Ceará já se apresentaram nos municípios

Vagas remanescentes serão preenchidas em segunda chamada, segundo informou o Ministério da Saúde. O Ceará é o estado do Nordeste com maior cobertura do programa federal

Cerca de 76% dos médicos selecionados no primeiro edital do Programa Mais Médicos para atuar em municípios do Ceará já assumiram as vagas para as quais se inscreveram. Segundo o Ministério da Saúde, 236 dos 307 profissionais aprovados na seleção tiveram a contratação homologada e iniciaram as atividades em 108 cidades cearenses.

A pasta informou que as 71 vagas remanescentes no Estado serão preenchidas em segunda chamada, respeitando a ordem de classificação dos candidatos. Ao todo, o Ceará recebeu 1.820 inscrições. Fortaleza é o município com o maior número de vagas (91). As outras 216 oportunidades contemplam municípios do Interior e da Região Metropolitana da Capital.

Em Fortaleza, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 76 profissionais atenderam a convocação do edital e se apresentaram ao município para assumir as vagas. O titular da pasta, Galeno Taumaturgo, afirmou ao O POVO que os profissionais serão lotados prioritariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com maior carência de atendimento médico.

“Nós estamos recebendo esses médicos e fazendo as suas lotações nos postos em que estamos com carência, nesse primeiro momento, de forma que teremos todas as nossas unidades de saúde da atenção primária atendendo a população”, detalhou o secretário. Paralelo ao Mais Médicos, a Prefeitura contratou 89 médicos no começo do ano para ampliar a oferta de serviços nas UBSs.

No Interior, a necessidade varia conforme o município. Independentemente do porte da cidade, é comum haver vazios assistenciais. Em Miraíma, a 340 quilômetros de Fortaleza, uma das cidades contempladas no programa do Ministério da Saúde, a chegada de uma nova médica vai garantir atendimento em uma UBS que está há quase um mês sem assistência.

“A médica selecionada se apresentou ontem e já a apresentamos na unidade onde ela será alocada. O posto está há umas três semanas sem médico, desde que o anterior pediu desligamento. Ela [a médica] vai chegar em boa hora”, disse a secretária de Saúde do Município, Ana Priscilla Alcântara, acrescentando que a profissional contratada inicia os atendimentos já próxima segunda-feira,10.

A secretária destacou que o apoio financeiro do programa federal é um “socorro necessário” aos municípios de menor porte, cujas receitas orçamentárias geralmente limitadas impossibilita a contratação de médicos com recursos próprios.

“São profissionais muito importantes, mas bastante onerosos aos cofres municipais”, sublinhou ela. Com 11,7 mil habitantes, Alcântaras tem o menor número de habitantes dentre os 108 municípios cearenses contemplados na primeira etapa do Mais Médicos. A cidade conta com seis postos de saúde na área urbana e quatro pontos de apoio para atendimentos semanais na zona rural.

Com as 307 vagas abertas, o Ceará lidera a cobertura do Mais Médicos no Nordeste, à frente da Bahia, que mesmo sendo o estado mais populoso da região, foi contemplado com 278 oportunidades. No País, segundo o Ministério da Saúde, foram criadas mais de 5,9 mil vagas.

A oferta de vagas do primeiro edital garante cobertura de 58,6% do território cearense. Ainda restam 76 municípios de fora do programa, relançado em março passado pelo Ministério da Saúde. A pasta deve publicar um novo edital ainda no segundo semestre deste ano.

Até o momento, cerca de 4,1 mil profissionais assumiram as vagas em todas as regiões do Brasil: Sudeste (1.067), Norte (1.085), Nordeste (922), Sul (752) e Centro-Oeste (281). A lista com os nomes dos médicos convocados para as vagas remanescentes já está disponível no site do Ministério da Saúde. Os profissionais têm até o dia 14 deste mês para se apresentar aos municípios.

