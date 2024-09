Setembro Verde: Hospital São José orienta sobre cuidados necessários para preservar o fígado

Dentre as doenças mais comuns que atingem o fígado, estão: câncer de fígado, hepatite, esteatose hepática, cirrose e insuficiência hepática Crédito: Bárbara Danthéias

No mês de setembro, são realizadas três campanhas de conscientização, sendo uma delas o Setembro Verde, que visa conscientizar acerca da doação de órgãos. O Hospital São José (HSJ), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) localizada no bairro Parquelândia, em Fortaleza, realiza orientações neste mês para a preservação da saúde do fígado. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), entre os anos de 2001 e 2023, foram realizados 398 transplantes de fígado no Nordeste. Só no Ceará, o número chega a 218 procedimentos. Isso representa 58.44% dos transplantes realizados. De acordo com dados da Sesa, desde a sua inauguração em 2009, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) contemplou cerca de 690 pessoas com transplante de fígado.

Dentre as doenças mais comuns que atingem o fígado, estão: câncer de fígado, hepatite, esteatose hepática, cirrose, insuficiência hepática, entre outras. Alguns hábitos podem contribuir para a boa saúde do fígado, como evitar açúcar e carboidrato em exagero na alimentação, evitar consumir bebida alcoólica, usar apenas medicamentos prescritos pelo médico, controlar o diabetes e o colesterol. Além disso, também é necessário praticar atividades físicas regularmente. De acordo com a médica hepatologista do Hospital São José, Elodie Hyppolito, qualquer condição que cause hepatite pode causar cirrose. “Dentre as causas mais comuns, podemos citar as hepatites B e C, álcool, uso de medicamentos, doença hepática gordurosa não alcoólica e algumas doenças genéticas”, disse em nota enviada à imprensa.