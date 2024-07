Ônibus colide com caminhão-tanque e carreta tomba fora da pista, na BR-222, em Caucaia

Crédito: LEITOR VIA WHATSAPP

Um caminhão e um ônibus da empresa Guanabara colidiram na manhã deste sábado, 13, no km 12 da BR-22, em Caucaia. Com o impacto, o caminhão tombou para fora da pista, ao lado de uma lagoa - conhecida como Lago Verde.

A carreta transportava cerca de 7 mil litros de petróleo bruto. Conforme a nota da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve mortes no acidente, mas o motorista da carreta sofreu ferimentos leves. A avaria no ônibus foi na parte traseira do veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também foi acionado para a ocorrência. A preocupação foi porque houve o derramamento de óleo diesel dentro da lagoa. O petróleo bruto que estava no tanque da carreta foi preservado.