Pantanal: incêndios crescem mais de 900% e combate começa antes do previsto

Incêndios no Pantanal: seca contribui para o aumento nos focos de incdêndio Crédito: Força Nacional de Segurança Pública

Em meio à seca, o Pantanal volta a sofrer com a ameaça dos incêndios florestais este ano. Apesar de serem esperados mais focos de incêndio em julho e agosto deste ano, os índices dos primeiros seis meses de 2024 deixaram autoridades e organizações em alerta. De janeiro a junho, os focos de incêndio no Pantanal aumentaram 974% na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados do Programa de BDQueimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É a seca que traz os incêndios”, afirma a doutora Cátia Nunes da Cunha, especialista em Ecologia e Vegetação das Áreas Úmidas da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

A profissional indica que o bioma passa por ciclos úmidos e secos, influenciado pelos regimes de chuvas e, mais recentemente, pelas ações humanas. Mas outros aspectos também podem ter influência. “O cientista tenta explicar citando o aumento da temperatura do Oceano Atlântico, ou um sinal do El Niño, mas o Pantanal está localizado atrás da Cordilheira dos Andes, então a gente não tem exatamente ainda o conhecimento do que efetivamente altera tanto essa questão climática”, explica.

Pantanal: bioma passa por ciclos alternados de cheias e secas Cátia explica que o Pantanal que conhecemos - e inclusive foi tema de novelas - nem sempre existiu desta maneira. Entre 1960 e 1973, a seca que assolou a região exigiu que os fazendeiros perfurassem poços e construíssem bebedouros para os animais e a população.

Mas no ano seguinte, uma grande inundação surpreendeu a todos. “A mídia só registrou a história recente do Pantanal. Naquela época, não tínhamos mídia para registrar, não tínhamos cientistas trabalhando no Pantanal… Então era um lugar bastante isolado no Brasil”, afirma a pesquisadora. No entanto, o aumento dos incêndios desde 2020 não são somente relacionados com causas naturais. A interferência crescente do ser humano na região e o aumento de temperatura como consequência das mudanças climáticas têm contribuído para a emergência na região. “Sabemos que as cidades hoje são super populosas. Naquela época poucas pessoas acessavam o Pantanal, agora temos um turismo, uma curiosidade e vem todo um excesso de pessoal. Outras situações desfavoráveis em sinergia com as mudanças climáticas. A situação é altamente preocupante”.

Pantanal: incêndios prejudicam a rotina da população A população já começou a sentir, mais uma vez, o impacto dos incêndios. No início deste mês, crianças tiveram que ser evacuadas de uma escola em Corumbá, a 413 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.