Brasileiro morre carbonizado em empresa de Portugal; ele deixa filha de 1 ano

Segundo o jornal Público, de Portugal, o pernambucano tentava salvar as máquinas da empresa para qual trabalhava , mas foi engolido pelo fogo. A informação do óbito do brasileiro foi confirmada pelas autoridades locais na última segunda-feira, 16.

Ao menos sete pessoas já morrem nos incêndios florestais que assolam Portugal desde o último fim de semana. Entre as vítimas, está o brasileiro Carlos Eduardo, natural do estado de Pernambuco.

Carlos Eduardo fazia vídeos para o YouTube, além de trabalhar como vendedor. Ele morava em portugal há cinco anos, quando se mudou buscando melhores oportunidades de trabalho. O pernambucano deixou uma filha de 11 meses de idade, que completa um ano nesta quinta-feira, 19 de setembro.

Em seu canal no YouTube, ele mantinha arquivos de entrevistas que concedeu para televisões portuguesas. O brasileiro nasceu em uma das comunidades mais pobres do Recife. Caçula de 16 irmãos, ele sonhava em ser músico e dançarino. A família foi notificada sobre a morte do recifense.

O consulado do Brasil no Porto afirmou estar em contato com a família do trabalhador e que irá fornecer apoio legal e psicológico. Contudo, como a diplomacia brasileira não prevê pagamento para translado de corpos, ainda não se sabe se Carlos Eduardo será enterrado no Brasil ou em Portugal.