Governo Federal destina R$ 514 milhões para enfrentamento a queimadas na Amazônia

Os recursos serão liberados através de Medida Provisória (MP), assinada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira. Um dos órgãos beneficiados deverá ser o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), para o fortalecimento de ações de monitoramento das queimadas.

O Governo Federal anunciou na manhã desta quarta-feira, 18, a destinação de R$ 514 milhões para enfrentamento às queimadas e à estiagem que atingem a Região Norte e Amazônia Legal . A medida possibilita a abertura de crédito para as pastas de meio ambiente e segurança aumentarem os investimentos para a solução dos problemas enfrentados desde meados de agosto.

Além deste, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), poderão adquirir novos equipamentos e pessoal especializado para conter o fogo.

Equipes de policiais serão enviadas aos locais de incêndio para contribuir com as investigações. O efetivo será responsável por incursões em campo com mobilidade e dedicação exclusiva, análise de imagens de satélite e perícias que possibilitem identificar os focos das chamas.

Outros 180 profissionais da Força Nacional de Segurança Pública serão mobilizados durante os próximos 100 dias, com custeio do Fundo Nacional de Segurança Pública.