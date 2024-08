Fumaça no céu do Brasil provoca cancelamento de voos em pelo menos três estados

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) em Goiânia, a visibilidade comprometida resultou no cancelamento de voos logo pela manhã, nos dias 24 e 25 deste mês. Em Ribeirão Preto, o aeroporto está fechado desde o dia 24 de agosto, devido à intensa fumaça. Em Uberlândia, o impacto foi semelhante, com operações aéreas prejudicadas.

Em pelo menos três estados, voos foram cancelados por causa da fumaça que vem deixando o céu com aspecto acinzentado. Aeroportos de Goiânia, Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e Uberlândia (MG) registraram os cancelamentos.

“Quando isso acontece o piloto não pode descer abaixo da altura de segurança, e tem que arremeter e seguir para um aeroporto alternativo. A fumaça ou a neblina não são um problema de segurança, porque essa possibilidade já é prevista no planejamento do voo. Mas causa inconvenientes aos passageiros, que não completam suas viagens no horário planejado, podendo até acontecer de voos serem cancelados”, informou o especialista em aviação.

Segundo o especialista em aviação, Adalberto Febeliano, quanto mais a fumaça estiver intensa no céu, mais pode atrapalhar a visibilidade e causar dificuldades para os voos. Ele destaca que essa situação causa a diminuição do alcance visual do piloto e pode impedir a visualização da pista do aeroporto e das luzes de sinalização.

Adalberto reforça que alguns contratempos podem ocorrer em voos que estejam em um local de grande fumaça no céu. “Se você está em uma região com muita fumaça, ou segue viagem para uma região com muita fumaça, leve em consideração que seu voo poderá não acontecer no horário planejado. É uma boa prática falar dessa possibilidade para pessoas que estejam esperando por você, para que não fiquem preocupadas à toa”, disse Adalberto.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o aspecto cinza do céu é resultado de uma combinação de fatores, incluindo baixa umidade relativa do ar e a presença de aerossóis. O principal motivo para a fumaça é a queimada nas regiões Amazônica e Pantanal, que, associada à circulação atmosférica, transporta o material particulado para diversas partes do Brasil. Além disso, há contribuição de fumaça proveniente de queimadas no continente africano, que é transportada pelo vento leste em direção ao Nordeste do Brasil.

Segundo a Funceme esta época do ano, caracterizada por condições secas e calor intenso, favorece o surgimento e a manutenção de focos de calor e incêndios, agravando o problema da fumaça. As cidades afetadas enfrentam um cenário difícil, com a fumaça reduzindo a visibilidade e afetando a operação dos aeroportos.