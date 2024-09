Bets investigadas em operação policial patrocinam clubes no Brasil

Uma ação da Policia Civil de Pernambuco investiga plataformas de aposta online, as bets, que patrocinam clubes de futebol brasileiros. Uma das principais envolvidas é a Esportes da Sorte, que patrocina atualmente clubes das Série A, B e C. A Vai de Bet também é investigada. A operação “Integration” cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estado do país na manhã desta quarta-feira (4). De acordo com informações do G1, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um apartamento no bairro de Boa Viagem, em Recife. O local seria de propriedade de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte. Segundo a polícia, foram apreendidos joias e dinheiro no imóvel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relação a Vai de Bet, a ação foi realizada na Paraíba. Foram cumpridos mandados em Campina Grande, na sede da empresa. De acordo com a polícia, um helicóptero foi apreendido. Recentemente, o Corinthians viveu uma troca de patrocínio master que envolveu as duas empresa. Em julho, o clube anunciou um acordo com a Esporte da Sorte no valor de R$ 309 milhões por três anos. O valor pode aumentar de acordo com metas atingidas. A casa de bet substituiu justamente a Vai de Bet, que rescindiu com o clube após possíveis crimes envolvendo o contrato entre as partes. Na época, o contrato era o maior patrocínio do país, com previsão de pagamento de R$ 370 milhões. A validade seria até o fim de 2026. Clubes patrocinados pelas bets Esportes da Sorte e Vai de Bet De acordo com o site da Esporte da Sorte, são patrocinados pela empresa: Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras (time feminino), Ceará, Náutico e Santa Cruz (sem divisão no momento). A equipe gaúcha, entretanto, é a única que não tem a empresa como patrocinadora master.

Já a VaideBet estampa a camisa do Paranavaí, que teve sua SAF adquirida por Gustavo Lima, que patrocinado pela empresa de bet. Atualmente, a equipe disputa a segunda divisão estadual do Paraná. Esportes da Sorte emite nota Em nota, a Esportes da Sorte se manifestou sobre a operação e afirmou estar disponível para esclarecimentos. Veja na íntegra: “A Esportes da Sorte ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais. A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia”