Maceió: policial civil aponta arma contra colega de classe em faculdade

Informações preliminares dão conta que as estudantes haviam se desentendido e uma delas sacou a arma. Em imagens registradas por outros alunos, é possível ver as duas discutindo e, depois, se agredindo .

Uma estudante sacou uma arma de fogo contra uma colega de classe durante aula em faculdade particular no bairro Jatiúca, em Maceió (AL). Caso ocorreu nessa sexta-feira, 6, e a portadora da arma é uma policial civil .

No vídeo, as pessoas presentes na sala de aula se levantam e se espalham, enquanto outras tentam separar as duas mulheres. É neste momento que a estudante vestindo blusa preta saca a arma e aponta para a outra.

Ainda não se sabe o que resultou no incidente. A faculdade particular e o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol/AL) foram procurados para fornecer mais detalhes sobre o caso. A matéria será atualizada quando as organizações se manifestarem.