Mortes violentas na Região Metropolitana de Fortaleza têm redução de 19,4% em agosto

Dados foram divulgados nesta sexta-feira, 6, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPS). Comparação é feita com agosto de 2023

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registrou 54 mortes violentas em agosto de 2024. Número é 19,4% menor ao observado no mesmo período de 2023, quando houve 67 casos do tipo.

O Interior Norte do Estado também registrou redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em agosto recente, com 74 óbitos do tipo contra 83 no mesmo mês do ano passado. Diminuição foi de 10,8%.

Já no cenário estadual, foram 254 mortes violentas em agosto de 2024 contra 255 vítimas no mesmo período do ano passado. Diminuição foi de 0,4%. Dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da SSPDS.