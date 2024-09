Desfile 7 de setembro em SP, BH e mais: veja programação pelo Brasil

Desfile 7 de Setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

O Dia da Independência do Brasil é comemorado no dia 7 de setembro. Em meio à campanha eleitoral das eleições municipais, a manifestação do Grito dos Excluídos, os atos políticos e os desfiles cívico-militares acontecerão por todo o País, atraindo muitos cidadãos para a cerimônia. Confira a seguir a programação dos desfiles do 7 de setembro em Brasília, São Paulo (SP) e Belo Horizonte. Dia da Independência: programação do desfile 7 de setembro em Brasília A Secretaria de Comunicação informou que o tradicional desfile da Independência em Brasília ocorrerá no Palácio da Alvorada no próximo dia 7 de setembro, abordando outros aspectos além da efeméride. É o caso da da realização do G20 no Brasil, em novembro, no Rio de Janeiro.

O público poderá acessar as arquibancadas no Eixo Monumental a partir das 6h20min do sábado. O início do desfile está previsto para às 8h45min, com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a revista às tropas. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal, atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e representantes das Forças Armadas passarão pelo desfile. O momento finaliza às 10h30min, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Veja a lista da programação em Brasília: 6h - Chegada e concentração das tropas;

6h20min - Abertura do acesso público às arquibancadas;

8h50min - Chegada do presidente Lula e revista às tropas;

9h15min - Abertura do desfile;

10h11min - Desfile motorizado;

10h26min - Apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília;

10h30min - Apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Programação do desfile de 7 de setembro em Fortaleza; CONFIRA



Dia da Independência: programação do desfile 7 de setembro em São Paulo (SP) Em São Paulo, o tradicional desfile cívico-militar acontecerá no dia 7 de setembro, no Sambódromo do Anhembi, organizado pelo Exército, com apoio da São Paulo Turismo. O espetáculo será antecedido pela Revista às Tropas, realizada na Avenida Olavo Fontoura por representante do governo estadual e pelo alto comando das Forças Armadas, às 9h. A primeira parte do desfile terá a apresentação de diversas entidades civis, alunos das redes municipal e estadual de ensino, associações de caráter militar e escolas militares.

Em seguida, ocorrerá a parada militar, formada por integrantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e órgãos como Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana. Dia da Independência: programação do desfile 7 de setembro em Belo Horizonte (BH)

Na capital mineira o desfile inicia às 8h20min, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. O governador de Minas Gerais fará a revista das tropas, seguido do hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal na sede da prefeitura da cidade. Em seguida, o Desfile Militar tem a participação do Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiros e da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, além de outras representações dos órgãos de segurança pública do estado.