Programa Ceará Sem Fome completa um ano e tem abertura de nova cozinha no bairro Vila Velha

O programa “Ceará Sem Fome” completa um ano da inauguração da primeira cozinha. Para celebrar a data, o Governo do Ceará inaugurou nesta terça-feira, 3, um novo equipamento, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

A cozinha foi inaugurada no espaço da Associação Vidança Cia. de Dança do Ceará, que se apresentou com um espetáculo performado por várias crianças e jovens beneficiados pelo projeto. Evento contou com a participação do governador Elmano de Freitas (PT) e da presidente do Comitê Intersetorial de Governança e primeira-dama do Estado, Lia Freitas.

O aluno e também professor do Vidança, Elias Silva, de 21 anos, relata que o trabalho do grupo é de “fomentar a cultura dentro da periferia e incentivar as crianças a conhecerem essa arte, que é distinta do universo delas”.