Irmãos morrem carbonizados ao tentar conter incêndio em vegetação na zona rural de MG

Dois irmãos, com idades de 38 e 47 anos, morreram nesse domingo, 1º, enquanto tentavam conter um incêndio em uma área de vegetação na zona rural do município de Pedra da Anta, em Minas Gerais (MG). Eles moravam em uma fazenda vizinha à área em chamas. As informações são do g1 Zona da Mata e do O GLOBO.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Viçosa, os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados na manhã desta segunda-feira, 2. Os irmãos teriam se deslocado ao local junto com outras pessoas para tentar combater o fogo.