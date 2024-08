Seis pessoas e um cachorro morrem em engavetamento entre um carro e duas carretas no Paraná

De acordo com informações da PRF, das seis vítimas, cinco eram passageiros do carro. A outra vítima foi o motorista da carreta que bateu na traseira do carro por não conseguir frear. O outro motorista não sofreu ferimentos.

Duas carretas e um carro se envolveram em um acidente grave que matou seis pessoas na noite da última sexta-feira, 30, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O fato aconteceu na BR-116, no Contorno Leste do Município de São José dos Pinhais.

Ainda de acordo com a força policial rodoviária, as vítimas eram três homens e três mulheres, além de uma cachorro. A Polícia informou que os laudos periciais devem ajudar a identificar as causas do acidente.

A via ficou totalmente interditada a partir da meia noite, informou a Arteris, concessionária que administra a rodovia. O congestionamento da via ficou com cerca de nove quilómetros, sendo o trânsito totalmente liberado às 5h da manhã.