Um morto e um ferido em acidente de pequeno avião na Espanha

A tripulação do avião, um homem e uma mulher, foram resgatados pelos bombeiros, pois ficaram presos na fuselagem, informaram os serviços de emergência no comunicado.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida neste sábado (31) em um acidente envolvendo um pequeno avião que caiu no meio da zona rural perto da cidade de Córdoba, no sul da Espanha, informaram os serviços de emergência.

"Um deles morreu e o outro foi levado para o hospital Reina Sofía de Córdoba, sem que seu estado fosse conhecido", afirmaram as equipes de resgate, que acrescentaram que as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

vab/cls/an/mb/aa