Síndrome de Down: dia internacional busca acabar com preconceitos

Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado neste 21 de março Crédito: Cliff Booth/Pexels

O Dia Internacional da Síndrome de Down é lembrado nesta quinta-feira, 21 de março, em todo o mundo. A data foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2012. No entanto, o Brasil incluiu a data no calendário em 2022, quando entrou em vigor a lei 14.306/2022, que instituiu a efeméride. Segundo o site oficial do Dia Internacional da Síndrome de Down, o tema de 2024 é “End The Stereotypes” ou “Acabe com os estereótipos”, em português. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Síndrome de Down foi descrita pela primeira vez em 1866, pelo médico britânico John Langdon Down. Já em 1958, o médico francês Jérôme Lejeune e a médica inglesa Pat Jacobs descobriram a origem cromossômica da síndrome, que passou a ser considerada genética.