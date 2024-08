Onça-preta é flagrada atacando jacaré-açu em rio no Pará

Um grupo de amigos realizava pesca esportiva no rio Cururu, quando avistaram o raro animal predando o jacaré

Um grupo de amigos fez um flagrante raro: uma onça-preta atacando um jacaré-açu às margens do rio Cururu, um afluente do rio Teles Pires — também conhecido como rio São Manuel — no Pará.

Ao portal de notícias UOL, o engenheiro Fernando Motta relata: “somos do grupo 'Amigos do Golfe e Pesca de Campinas' e decidimos fazer essa viagem de sete dias para pescar. Estávamos subindo o rio por volta das 6h30min da manhã quando avistamos a primeira onça-preta predando um jacaré”, relata o engenheiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Duplo flagrante

A onça que atacou o jacaré não foi a única a ser vista. Segundo o mesmo portal, o grupo também flagrou um segundo animal no mesmo dia, pela tarde.