Encomenda com filhote de jacaré é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

Uma encomenda postal com um filhote de jacaré foi apreendida no Aeroporto de Fortaleza na manhã desta terça-feira, 25. De acordo com a Receira Federal, o animal, da espécie caiman latitostris, não tinha documentação regular. A encomenda vinha de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e tinha a Capital cearense como destino.

O filhote estava dentro de uma caixa pequena, sob condições precárias. Para que pudesse ficar melhor acomodado, ele foi transferido para uma outra caixa após a apreensão. O animal será entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos (Ibama).