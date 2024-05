Jacaré é avistado no meio da enchente em Porto Alegre; veja vídeo

Em meio às enchentes que estão ocorrendo em todo o Rio Grande do Sul, cada vez mais imagens surpreendem conforme são divulgadas. Nesta terça-feira, 7, circularam diversas imagens de um jacaré percorrendo as águas que estavam na altura das casas em Porto Alegre, capital do estado.

Nas imagens, foi registrada a presença do animal em dois pontos da cidade, na avenida Getúlio Vargas e no bairro Menino Deus. Foi recomendado que a população se afaste dessas áreas onde o jacaré foi avistado.

