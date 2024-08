Mães denunciam escola após filha ser obrigada a celebrar o Dia dos Pais

A jornalista Maira Moraes e a fonoaudióloga Nathalia Lins, mães de uma menina de nove anos, denunciaram a unidade do Colégio Elo de Candeias na Grande Recife, após professores obrigarem a criança a participar do evento do Dia dos Pais que a escola estava promovendo na sexta-feira, dia 9 de agosto.

Desde o início do período escolar, a instituição já havia sido informada que a aluna era filha de duas mulheres e que no Dia dos Pais o desejo das mães era que a menina pudesse ficar em sala fazendo outras atividades.

Durante a semana da data comemorativa esse pedido foi respeitado pela escola. Porém, no decorrer do evento com todas as crianças acompanhadas de seus respectivos pais, a escola forçou a menina a tirar fotos, mesmo sem nenhum familiar por perto.

Como justificativa para o ocorrido, a instituição afirmou ser “uma escola tradicional”. Apesar dos diretores se desculparem pelo erro, não deram mais explicações acerca do motivo de terem forçado a criança a participar.