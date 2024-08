Mais de 4 mil crianças cearenses foram registradas sem o nome do pai em 2024

Sem paternidade reconhecida, criança fica sem direito a pensão e outros direitos patrimoniais Crédito: Samuel Setubal

Jacks Filho, diretor da Associação dos Notários e Registradores do Ceará (Anoreg-CE), afirma que a falta do nome do pai na certidão pode prejudicar a criança caso a mãe se torne incapaz de cuidar ou venha a falecer. Além disso, há consequências patrimoniais, como a impossibilidade de requisitar a pensão alimentícia, de usufruir de heranças ou pensões por morte. “O nome também é um reconhecimento de vínculo. O direito da convivência é do pai, mas é da criança também. Isso influencia na formação de valores, de vivências. Não só do indivíduo, mas da sociedade como um todo”, afirma a defensora pública Aline Pinho.

Apesar do processo ser facilitado e gratuito, ainda há desconhecimento sobre como realizar o reconhecimento tardio da paternidade. Jacks explica que para casos de reconhecimento do pai biológico, basta ir em qualquer cartório com a documentação da criança, da mãe e do pai. Não é necessário pagar taxas. Neste ano, municípios como Eusébio, Juazeiro do Norte e Sobral, não tiveram nenhum reconhecimento de paternidade.

Já Fortaleza, teve 47 certidões averbadas com o nome do pai em 2024 e 85 no ano passado; Maracanaú teve 52 e 55, respectivamente; Caucaia, 37 e 69. Já quem quer ser reconhecido como pai de forma socioafetiva, sem ser o genitor biológico, precisa pagar uma taxa. Nesta modalidade, a criança precisa ser maior de 12 anos. Há ainda uma entrevista realizada no cartório antes da aprovação do documento. Caso a família não tenha como arcar com a taxa cartorial, o processo pode ser resolvido por meio da Defensoria Pública do Estado (DPCE). O órgão pode solicitar a isenção da cobrança.