Ken humano brasileiro vive nova realidade trabalhando como frentista: "Morri e nasci de novo"

Famoso por imitar personagem do universo Barbie, Felipe Máximo, o Ken humano brasileiro tem nova rotina como frentista em São Paulo; confira

O jovem Felipe Máximo, de 20 anos, que ganhou notoriedade nas redes sociais por imitar o personagem fictício Ken, integrante do universo da boneca Barbie , agora vive agora uma nova realidade trabalhando como frentista em um posto de combustíveis na cidade de Diadema, em São Paulo.

A caracterização de Ken Humano já não é mais uma necessidade para o Felipe. O frentista, contudo, frisa que não se arrepende do passado, mas, atualmente, ao olhar as fotos antigas, revela sentir estar vendo outra pessoa.

Felipe, que já teve outros empregos, como auxiliar de cozinha e pedreiro, considera que essa busca por estabilidade é um ato de “amor próprio”.

Brasileiro não descarta voltar a interpretar o Ken humano para "fins artísticos"

O jovem afirma ter guardado o personagem no fundo da gaveta, entretanto não descarta um possível retorno do "Ken Humano brasileiro" no futuro. O eventual retorno, porém, assumiria uma perspectiva mais artística e voltada para o entretenimento.

Nas redes sociais, ainda é possível encontrar registros de Felipe trajado como o personagem. Além do trabalho fixo que o jovem assume, ele também se apresenta como influencer.