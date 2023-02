Novo Ken humano troca cirurgia por maquiagem; confira entrevista

Nascido no Rio de Janeiro, Felipe Duarte tem 26 anos, é técnico de enfermagem, socorrista de emergência e quer ser reconhecido como o novo sósia oficial do Ken, o boneco da Barbie. Ele afirma não ter feito intervenções cirúrgicas e utiliza apenas maquiagem para a transformação.



"Fico feliz em ser confundido e até mesmo ser representante dessa beleza exuberante desse boneco chamado Ken, marido da Barbie. Uma beleza radicalmente cobiçada por muitos, né? Todos querem parecer com ele, por ser bonito e formoso, e chamar a atenção da beleza no mundo das estéticas", declara ao O POVO.



Nove Ken Humano: Cirurgia x Maquiagem

Apesar de nunca ter feito cirurgia, Felipe admite o desejo de realizar alguns procedimentos, mas destaca o poder da maquiagem. "Não tenho intervenção cirúrgica. As minhas transformações acontecem somente na maquiagem, mas penso em fazer. Procedimentos estéticos como harmonização facial, afinar ainda mais o rosto, mas consigo me virar nos truques da maquiagem", adianta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E complementa: "Visar o poder da maquiagem tão bem feita sem usar e abusar de cirurgias, diferentemente de muitos, que usam e abusam e ficam, no final, deformados por esses ácidos hialurônicos. Aliás, o mundo da estética tem seus efeitos positivos e negativos e, no meu caso, tenho medo da reação do meu corpo", explica.



Atualmente, Felipe estuda enfermagem no Mato Grosso e concilia a vida acadêmica com a criação de conteúdo nas redes sociais, onde já acumula milhares de seguidores (@felipeoficialken no Instagram). "Tenho ganhado muitos seguidores no Instagram, as pessoas gostam de mim e gostam do personagem que represento", afirma. "Hoje, como artista, representar essa beleza natural é incrível. E é encantador para as pessoas que me confundem com o boneco", comenta.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags