Criminosos criam perfis falsos de vítimas de acidente aéreo para aplicar golpes

Criminosos estão criando perfis falsos nas redes sociais e se passando por familiares de vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 9, para aplicar golpes financeiros.

Isabella Pozzuoli e Laiana Vasatta, passageiras que estavam no voo 2283, foram alguns dos nomes utilizados. Dezenas de contas no Instagram estão usando as fotos das duas para pedir dinheiro. Os perfis contam com postagens feitas após a tragédia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um deles, um suposto golpista diz ser parente de Isabella e pede transferências para pagar o velório. O perfil afirma na postagem que não há condição para a aquisição. Outro chega a usar o nome de Laiana para divulgar jogos de aposta como o “tigrinho”.