Caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedo serão analisadas

As caixas-pretas contendo os gravadores de voz da cabine e de dados do voo 2283, da Voepass Linhas Aéreas, foram abertas por profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), neste sábado (10). Segundo nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB), os trabalhos de análise dos conteúdos já começaram e devem ser concluídos em 30 dias, quando será divulgado o Relatório Preliminar de Acidente Aeronáutico.

Investigação

A FAB informou ainda que o trabalho de investigação está sendo realizado por funcionários do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão sediado na capital paulista, que já atuam na extração e degravação de dados de forma ininterrupta para que os trabalhos avancem para a fase de análise.

“Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura, entre outros”, destacou.

A aeronave turboélice, da marca francesa ATR, operada pela empresa Voepass, decolou com 62 pessoas, sendo quatro tripulantes, e caiu pouco depois das 13h20 da sexta-feira (9), em Vinhedos, no interior paulista, a 70 quilômetros do destino do voo. Não houve sobreviventes.