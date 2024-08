Após queda de avião em SP, aeroporto de Fortaleza registra atraso de voos

Pelo menos cinco voos que saem de Fortaleza, três com destino a Guarulhos, estão atrasados, no início da noite desta sexta-feira, 9. Os atrasos, anunciados em painel informativo do Aeroporto Internacional Pinto Martins, variam de 30 minutos a duas horas. Na tarde desta sexta, um avião bimotor da VoePass Linhas Aéreas caiu na região de Vinhedos, no interior de São Paulo.



O voo da Latam, com destino a Guarulhos, que sairia às 16h35 teve seu horário readequado para 18h25. Um da Gol, que irá a Brasília, passou de 17h05 para 17h30, enquanto outros dois voos da Gol também apresentam atraso, ambos para Guarulhos. O maior atraso é de um voo da VoePass: com destino a Juazeiro do Norte, a viagem prevista para 17h45 passou para 20h05.

O avião que caiu saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. O modelo da aeronave comporta até 68 pessoas, contudo, 62 passageiros estavam a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Ainda não há informações sobre vítimas.