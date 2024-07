SBT nega que Silvio Santos está internado por H1N1

Assessoria do SBT negou que Silvio Santos esteja internado; jornal Folha de S. Paulo afirma que o apresentador está com H1N1 e não tem previsão de alta médica

O SBT negou que Silvio Santos tenha sido internado após diagnóstico de H1N1. A informação foi relatada pelo Metrópoles, que detalhou que a assessoria da emissora de televisão afirmou que “não procede” o boato de que o apresentador esteja doente.

Na publicação da tarde desta quarta-feira, 17, o SBT confirma que Silvio Santos está “bem”. O rumor da internação do comunicador foi divulgado nas redes sociais no fim da manhã de hoje.

Silvio Santos é internado com H1N1, diz jornal

De acordo com a Folha de S. Paulo, o dono do SBT havia sido internado na noite de terça-feira, 16, no Hospital Albert Einstein após ser diagnosticado com H1N1. A informação foi dada com exclusividade ao portal por uma fonte em "condição de anonimato".