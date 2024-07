Criança cearense de 6 anos morre afogada em parque aquático no Piauí

A criança estava no Piauí a viagem, junto com a mãe. Eles são de Ubajara, no Ceará

Um menino de 6 anos morreu afogado nessa terça-feira, 23, após se afogar em uma piscina do parque aquático North Aqua Park, localizado no município de Piracuruca, no Piauí. A criança estava na cidade a viagem, junto com a mãe. Eles são de Ubajara, no Ceará. As informações são do g1 Piauí e do portal GP1.

Segundo informações da Polícia Civil do Piauí (PC-PI), passadas ao GP1, a criança foi levada para um pronto-socorro da região no final da tarde, onde tentaram reanimar o pequeno. Ele, no entanto, não resistiu.