Bebê nasce empelicado fazendo pose com a mão no queixo: "Um momento raro e mágico"

A bebê Maria Eliza teve um nascimento um quanto raro: nasceu empelicada fazendo uma pose com a mão no queixo. Todo o procedimento de parto, realizado nesse sábado, 20, em Muriaé, no estado de Minas Gerais, foi registrado pela fotógrafa Ludmila Gusman, especializada em imagens do tipo, e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Em mais de dez anos de profissão, essa foi a quarta vez que ela registrou um parto do tipo. “Cada parto é inédito e emocionante, mas momentos como estes nos lembram do quão milagroso e especial é o começo da vida”, pontua no post no Instagram.

O parto empelicado acontece quando o bebê nasce ainda dentro do saco amniótico, quando a bolsa não estoura. De acordo com especialistas, é mais comum ocorrer em cesarianas, pois em partos naturais a bolsa costuma estourar quando a criança sai pela vagina.

Além de fotografar Maria Eliza, a Ludmila também gravou o momento do parto e registrou o momento em que a bolsa estoura. “Confesso que não é fácil fotografar e filmar ao mesmo tempo, mas eu fui adquirindo a técnica com o tempo e hoje, pra mim, faz parte do trabalho”, destaca.