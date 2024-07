Casal é flagrado imitando macacos em roda de samba no Rio de Janeiro

A gravação foi feita por uma assessora da vereadora Mônica Cunha, presidente da Comissão de Combate ao Racismo da Câmara do RJ, que se posicionou contra o ocorrido. O grupo PedeTeresa, responsável pelo evento, afirmou em publicação que irá denunciar formalmente o caso.

O vídeo mostra o casal de pele branca fazendo gestos como os primatas. Em um momento, aparece a mulher retirando algo da cabeça do homem e simulando comer, como fazem os animais.

Um homem e uma mulher foram flagrados imitando macacos durante uma roda de samba na noite da última sexta-feira, 19, na Praça Tiradentes, no Centro do Rio de Janeiro.

Casal que imitou macacos será denunciado por racismo

Mônica Cunha declarou em seu Instagram que “o vídeo revela dois indivíduos agindo com gestos racistas, uma afronta histórica à dignidade humana”. Ela destacou que não deixará o episódio passar em branco.







Em uma publicação, o grupo PedeTeresa afirmou que na segunda-feira, 22, entrará com uma denúncia de racismo. Eles destacaram que não tomaram atitude no momento, pois a informação do fato não chegou até a produção.

“Não fazemos questão deste tipo de presença em nosso samba. Se virmos este comportamento inaceitável serão expulsos! Pessoas pretas que se sentirem de alguma maneira incomodadas em nosso samba devem procurar nossa produção”, completou o perfil nas redes sociais.