Família é vítima de racismo após mulher imitar um macaco em shopping de São Paulo

Um grupo de mulheres negras sofreu racismo, no último sábado, 8, após uma mulher branca imitar um macaco em um restaurante de um shopping, localizado no bairro Cotia, Região Metropolitana de São Paulo.

Imagens capturadas por uma câmera de segurança do estabelecimento mostram a agressora, que aparenta estar irritada, e um homem que tenta acalmá-la.

O rapaz sai e, momentos depois, a mulher faz gestos imitando um macaco e aponta para o grupo — formado por três irmãs, a prima delas e o namorado de uma das mulheres — que estava nos fundos do restaurante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência, uma das vítimas se aproxima da mulher e a confusão é iniciada. Os acompanhantes do grupo e funcionários do restaurante intervieram para tentar conter a situação.

Segundo o UOL, as vítimas relataram que a suspeita se aproximou do grupo e disse que as mulheres eram "lindas e corajosas", em tom de deboche, além de perguntar ao namorado de uma das vítimas, que é branco, o motivo de ele estar "entre as negras". Os momentos não foram registrados pelas câmeras.

Em relato, uma das vítimas também afirmou que a família estava no local para tentar se divertir após a perda do pai.

"A gente foi lá porque queria se divertir. Perdemos meu pai recentemente e falamos 'vamos sair, dançar um pouquinho, espairecer'", disse.

A mulher suspeita ainda não foi identificada. Por nota, a Secretária da Segurança Pública de São Paulo informou que um boletim de ocorrência online foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso.