Benedita vai processar Zambelli por racismo após ser chamada de 'Chica da Silva'

A deputada federal Benedita da Silva (PT-SP) anunciou que acionará a Justiça contra Carla Zambelli (PL-SP), que a chamou de "Chica da Silva" durante uma transmissão nas redes sociais. Zambelli alega que confundiu os nomes da parlamentar e da personagem histórica, ao passo que Benedita afirma haver cunho racista na comparação.

Segundo a petista, Zambelli deverá ter a "correção necessária", seja política ou judicialmente. Benedita, entretanto, só ficou sabendo da fala após o PT criticar a declaração nas redes sociais. "Estava ali como coordenadora geral do encontro, preocupada com o encontro. Quando eu soube, já tinham tomado providências na Câmara, o PT já tinha se manifestado com uma nota de repúdio, e as mulheres já estavam também se posicionando nos seus núcleos", disse, ao jornal O Globo.

Na última terça-feira, Zambelli se queixou de não ter sido autorizada a discursar na primeira reunião de mulheres parlamentares dos países que integram o G-20, em Maceió. "Eu não vou ter poder de fala. Eu não vou falar porque provavelmente... não sei por que que eu não vou falar. Parece que já foi montada pela Secretaria da Mulher, [que é a] Chica da Silva [que vai falar]", disse a parlamentar do PL.