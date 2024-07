Adolescente do CE é investigado por integrar grupo que organizou ataque a escola em SP

Ataque a tiros foi registrado na Escola Estadual Sapopemba, localizada na zona leste de São Paulo Crédito: Reprodução/Google Maps

Um adolescente de Jucás, no interior do Ceará, é investigado por supostamente participar de um grupo que organizou um atentado em uma escola de São Paulo. Durante o ataque em outubro do ano passado, uma aluna foi morta e três estudantes ficaram feridos. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou, em nota, que o Departamento de Inteligência Policial (DIP) apura a denúncia de estímulo a atos de violência no âmbito virtual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eletrônicos foram apreendidos na cidade de Jucás para subsidiar as investigações. "Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento", completa a Polícia Civil.