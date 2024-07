Bicho-de-pé: entenda o que é a infecção, quais os sintomas e como tratar

Infecção causa dor, coceira no pé e desconforto. Contaminação também pode acontecer várias vezes no decorrer da vida. Entenda mais sobre o bicho-de-pé

Tem esse nome por ser mais comum atingir o pé das pessoas, mas a infecção pode ocorrer em outras regiões do corpo e mais de um ponto ao mesmo tempo. A contaminação também pode acontecer várias vezes no decorrer da vida.

Se a infecção for causada por mais de uma pulga, é necessário que haja ivermectina, uma droga utilizada em animais, mas que no ser humano tem sua aplicabilidade em algumas dermatozoonoses.

“No início predomina o prurido e com o passar dos dias o crescimento da lesão pode evoluir com fortes dores”, explica a dermatologista. O tratamento consiste em remover a pulga da pele, sempre com limpeza adequada e uso de material estéril.

A estudante Beatriz Moreira, 19, relata que já teve bicho-de-pé três vezes na infância, duas vezes no pé e uma na mão: “Não conseguia colocar o pé no chão nem calçar sapatos e sentia uma coceira anormal” . A dermatologista Malina Albuquerque informa que a infecção pode ocasionar prurido – coceira que pode surgir em diferentes pontos da pele – intensa e também evoluir com dor.

É habitual que as pessoas confundam essas duas infecções, pois ambas são transmitidas da mesma forma, causam coceira e costumam afetar os pés. No entanto, são causados por diferentes agentes .

O bicho geográfico é causado pela penetração da larva de um verme que parasita em cães e gatos, por essa razão a contaminação é mais comum em terrenos arenosos que circulam animais. O calor e a umidade também contribuem para a penetração da larva, sendo bem comum ocorrer após passeios em praias e durante períodos chuvosos.

Bicho-de-pé pode levar à amputação?

Por afetar uma parcela da população que tem pouco acesso à saúde, existem casos de tungíase que resultaram na amputação do pé do hospedeiro. Isso pode ocorrer pela tentativa de retirar a pulga com uma agulha não esterilizada, ocasionando na contaminação do tétano ou infecções secundárias.

Conforme explica a dermatologista Genucia Matos, houve relatos de que muitos indígenas da comunidade Yanomami tiveram que amputar o pé em detrimento da degeneração da doença na pele.

“É uma doença que pode se tornar grave, essas infecções são mais comuns nas zonas pobres, mais remotas, nas zonas rurais, e também em comunidades das metrópoles, nas aldeias indígenas. É mais comum porque nesses locais as pessoas não utilizam sapatos”, esclarece.

Cuidado com o solo

Para controlar a doença, preliminarmente, é necessário que haja o tratamento do solo e dos animais, não apenas o ser humano, pois se o solo no qual o indivíduo toca não é tratado, as chances das pessoas de adquirirem a infecção é maior. (Colaborou: Luíza Vieira/Especial para O POVO)