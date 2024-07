Cerrado brasileiro passa pela pior seca dos últimos 700 anos, aponta pesquisa

Cerrado tem alta de 19% nos alertas de desmatamento em fevereiro Crédito: Gabriel Damasceno

Para reconstituir o clima dos últimos 700 anos, o estudo correlacionou dados de temperatura, vazão, precipitação regional e balanços hidrológicos da Estação Meteorológica de Januária — que conta com registros desde 1915 — com as variações da composição química de estalagmites da Caverna da Onça do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais. “Com o uso de dados geológicos foi possível expandir a percepção da seca causada pelo aquecimento global para um período bem anterior ao dos registros meteorológicos. Dessa forma, conseguimos fazer a reconstituição do clima até sete séculos atrás”, destaca Francisco William da Cruz Júnior à Agência Fapesp. Ele é professor do Instituto de Geociências (IGc-USP) e um dos autores do estudo, que foi liderado por Nicolás Strikis, do mesmo instituto. “[A análise] permitiu não somente provar que o cerrado está mais seco, mas que a origem dessa seca tem relação com o distúrbio do ciclo hidrológico causado pelo aumento da temperatura induzida pela atividade humana na emissão de gases do efeito estufa”, continua.