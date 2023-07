Aquecimento global: o que é e como funciona o fenômeno climático?

Nos últimos meses, o sul da Europa está lidando com uma onda de calor que traz de volta as discussões sobre as mudanças climáticas. As transformações seguem em ritmo acelerado mesmo depois de acordos para que os países consigam frear o aumento das temperaturas médias da Terra.

COMO FUNCIONA O AQUECIMENTO GLOBAL?



Os recentes recordes de calor são mais uma prova do aquecimento global. Mas como ele funciona?



A @catalina_leite conversa com as pesquisadoras @KariLimaX e @mahideia na quinta-feira, 27, às 18h30min!https://t.co/b1h7iRNbev — O POVO (@opovo) July 20, 2023

Nesta quinta-feira, 27, O POVO irá discutir “Como funciona o Aquecimento Global” em transmissão no Twitter Spaces. A repórter Catalina Leite conversa com as pesquisadoras Karina Lima e Marina Mendonça. Acompanhe o debate a partir das 18h30min no Twitter do O POVO.

Aquecimento Global x Efeito Estufa



As mudanças climáticas são uma consequência do aquecimento global, termo usado para designar o aumento da temperatura média do planeta nos últimos anos, causado, principalmente, por práticas humanas. Esse é um tema bastante discutido entre os cientistas, que divergem quanto às causas desse fenômeno.

A característica principal desse problema é a intensificação do efeito estufa, responsável por absorver o calor necessário para a manutenção da vida na Terra. Alexandre Costa, cientista do clima e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), conversou com O POVO para explicar o assunto.

É comum que aquecimento global e efeito estufa sejam usados como sinônimo para falar do aumento de temperatura na Terra. No entanto, trata-se de dois processos diferentes que ocorrem na atmosfera.

O efeito estufa é um processo natural que está relacionado à presença de gases que absorvem calor na atmosfera. Esses gases são responsáveis por manter a temperatura do planeta equilibrada. “O que o efeito estufa faz é evitar que todo o calor se dissipe, o que faria da Terra um lugar muito mais frio e que não é propício para a vida como conhecemos”, explica o professor.

Já o aquecimento global é um desequilíbrio do efeito estufa. Ou seja, mais calor é absorvido na atmosfera e ocorre mais aquecimento da superfície terrestre. E isso ocorre devido a maior liberação de gases do efeito estufa, como gás carbônico (CO2) e o metano (CH4), na atmosfera.

Aquecimento Global: Quais as causas?

O aquecimento global é causado, principalmente, pela emissão de gases de efeito estufa. Por isso, atividades humanas que contribuem para essas emissões têm impactado nas mudanças climáticas.

Causas do aquecimento global: Queima de combustíveis fósseis para energia

É principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis que se extrai energia para a indústria, o transporte e o aquecimento. Desses combustíveis, destaca-se o petróleo utilizado na indústria de transporte para a produção de gasolina.

A queima desses combustíveis libera uma grande quantidade de dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera e contribui para o aquecimento global.

Causas do aquecimento global: Gás metano

O gás metano, mesmo emitido em pouca quantidade, produz um efeito maior que a emissão de gás carbônico. Isso porque a cada um grama de metano colocado na atmosfera, é equivalente a 28 gramas de gás carbônico.

“Você tem esses enormes rebanhos de gado, e no Brasil, há mais bovinos que pessoas humanas. Nesse caso, há muitas emissões associadas a essa enorme população de animais ruminantes que emitem muito metano para a atmosfera”, completa Alexandre Costa.

Além disso, emissões furtivas de metano acontecem quando há perfuração de um poço de petróleo, que também elimina grande quantidade de metano.

Costa diz que essas fontes causadoras do aquecimento global precisam chegar a um balanço zero, como vem discutindo a comunidade científica.

Aquecimento Global: Quais os impactos ambientais?

O cientista do clima fala que os principais impactos do aquecimento global são ondas de calor, incêndios florestais, tempestades severas, furacões tropicais mais intensos, tem toda uma ampla gama de processos que se relacionam com o aquecimento global.

Até secas mais intensas, já que o ciclo hidrológico é deslocado para os extremos.

Aquecimento Global: Divergências sobre o impacto humano

Atualmente, os cientistas divergem quanto aos impactos da ação humana para o processo de aquecimento global. Há quem diga que o aquecimento é algo natural, que acontece com o planeta de tempos em tempos, outros afirmam que o homem está apenas acelerando.

O professor Alexandre Costa está do lado contrário. Para ele, o aquecimento é causado inteiramente pelas atividades humanas. Assim, sem as emissões antrópicas de gases do efeito estufa, o clima na Terra iria permanecer, por um bom tempo, em condições parecidas com o período Holoceno, há 11.700 anos.

A quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, em especial o dióxido de carbono, nos coloca em uma rapidez extrema em uma outra condição climática.

Alexandre compara o último aquecimento da Terra, quando ocorreu no fim da última era do gelo, quando a temperatura subiu 4 ºC em 10 mil anos. Em um século, o aquecimento hoje está na ordem de 1,2 ºC.

"O que temos hoje é um processo de 20 ou 30 vezes mais rápido que o último processo de grande mudança climática que a Terra passou



" Alexandre Costa, cientista do clima

Aquecimento Global: O que pode ser feito para reverter?

Segundo Costa, as ações implementadas não serão suficientes para reverter o aquecimento global. No entrando, elas são importantes para freá-lo e, assim, conseguir remediar seus efeitos.

O cientista explica que matematicamente ainda temos alguma chance de manter o aquecimento global em níveis relativamente seguros, conforme recomendado no Acordo de Paris, em 2015 — o acordo definiu o compromisso mundial de manter o aumento da temperatura abaixo de dois graus Celsius. Mas, em 2023, já estamos muito próximos de um aumento de 1,5 ºC.

“Qualquer evento de El Niño com uma intensidade semelhante ou mais intensa do que estamos tendo agora, deve nos colocar, pelo menos temporariamente, acima dos 1,5 ºC”, diz o professor da Uece.

Segundo ele, é por esse motivo que ondas de calor que ocorrem uma vez a cada 50 anos estão cada vez mais frequentes.

Aquecimento Global: O que acontece se a temperatura da Terra subir 2ºC

Se os países não colocarem em prática medidas para conter o aquecimento, a temperatura da Terra aumentará 2 ºC e, partir disso, o aumento pode chegar a até 3 ºC.

Para Alexandre, “isso é a garantia de um futuro desastroso. Então deveria ser prioridade número um na agenda de todos os governos do mundo. Temos como frear, ainda no patamar aceitável e nos livrarmos das piores consequências”.