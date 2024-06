Jovem recebe pix de R$ 100 mil por engano: "Como explicar pra Receita?"

Logo após receber o valor, o banco bloqueou a conta do jovem como uma medida de segurança. “Não consegui ver quem me enviou [o pix], nem estornar, só pensei 'como vou explicar isso pra Receita? '”, disse ao G1 - São Carlos e Araraquara.

O estudante de engenharia elétrica Genésio Alves de Araújo Júnior, de 25 anos, recebeu um pix de R$ 100 mil por engano no final da tarde desta quarta-feira, 26, em São Carlos, no interior de São Paulo. Ele foi atrás de devolver o dinheiro , mas acabou tendo uma certa dor de cabeça por conta da situação.

No Reddit, onde fez uma publicação relatando o caso, ele citava que estava com medo de ser preso e não sabia o que fazer. O estudante estava com medo de ser acusado por fraude. Ele, então, cadastrou um Boletim de Ocorrência (B.O) por segurança.

“No dia seguinte, o homem que me enviou o Pix sem querer me mandou vários áudios e me ligou pedindo que eu devolvesse o valor. Ele me mostrou o comprovante”, continua ao G1.

Genésio, então, foi até o banco de forma presencial, já que a conta estava bloqueada e não conseguia acessar pelo aplicativo. “O único prejuízo que tive foi que paguei um Uber para ir até o banco, porque moro longe. Pedi para o homem me pagar R$ 20 da corrida, mas ele sumiu depois disso”.