MG: suspeito sai mancando após levar voadora em tentativa de assalto

De acordo com o portal g1 - Minas Gerais, a situação ocorreu por volta das 6h15min. Uma mulher de 27 anos foi abordada e reagiu. Logo depois, um homem aparece e começa a brigar com os suspeitos.

Dois homens suspeitos de tentar roubar uma mulher na manhã desta terça-feira, 25, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, foram agredidos por um homem que impediu o assalto. Ele chegou a dar voadoras nos criminosos. Um deles ficou mancando.

Os bandidos tentaram ligar a moto para fugir, mas acabaram desistindo. Um deles deixou o local mancando e o outro empurrando a motocicleta em pé.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima teve escoriações no rosto e no joelho.

Ainda segundo a PM, os mesmos bandidos tinham tentado roubar uma outra mulher um pouco mais cedo. Assim que foi abordada, ela correu e pediu ajuda.