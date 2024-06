Conselho Tutelar dá guarda de criança a avós após o pai influencer desviar doações

Influenciador Igor Viana segurando a filha Crédito: Reprodução redes sociais

Um influencer é investigado por desviar doações feitas por seguidores a sua filha, de 2 anos, que tem paralisia cerebral. Em áudio vazado, o influenciador digital conversa com suposto amigo e chama os doadores de "trouxas", além de insinuar que a criança daria muito trabalho, o que deixaria ele com vontade de abandoná-la. Após as denúncias, o Conselho Tutelar de Anápolis (GO) retirou a menina da guarda do pai. A Policia Militar de Goías (PMGO) foi à casa da família na última segunda-feira, 24, e entregou a criança aos cuidados dos avós paternos, segundo informações divulgadas pelo Uol. Igor Viana é natural de Goiânia e tem 24 anos de idade. Sua conta conta no Instagram, com cerca de 18 mil seguidores, foi fechada após o caso vir à tona. ''Se eles [seguidores] foram trouxas, a culpa não é minha'', afirmou Igor, no aúdio enviado pela Polícia Civil de Goiás ao UOL.

Além do desvio das doações, ele também é investigado pelo crime de maus-tratos contra a criança. No mesmo aúdio, o suspeito insinua a vontade de abandonar a criança em um orfanato. "Minha filha tem paralisia cerebral, mas ela é super-chata. Não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema". completou o influencer.