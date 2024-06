Advogada viraliza com vídeo chorando com os filhos após ser aprovada em concurso para juíza

O vídeo, publicado no dia 13 de junho, começou a viralizar no fim desta semana e já registra mais de dois milhões de visualizações, além de 14 mil comentários, considerando apenas o perfil de Tatiane. Contudo, o vídeo foi republicado por inúmeros perfis nas redes sociais.

“Tantas coisas e pessoas ficaram pelo caminho, tudo em nome desse sonho… Me tornar juíza! E hoje esse sonho se realizou e fui aprovada como JUÍZA DO TRABALHO”, escreveu Tatiane no post .

Eu amo ver as pessoas realizando sonhos! Ao lado dos filhos, Tatiane Pucharelli assiste a sua aprovação como Juíza do trabalho, depois de mais de uma década de estudo e dedicação. pic.twitter.com/9dhdaK2wCc

Com o anúncio da aprovação da mãe, os dois meninos imediatamente começam a vibrar, gritar, comemorar e chegam a chorar de emoção. Confira no vídeo abaixo:

No vídeo que viralizou nas redes sociais os dois adolescentes aparecem emocionados enquanto apoiam a mãe diante do extremo nervosismo e da ansiedade pelo resultado.

O concurso em que a advogada foi aprovada teve seu edital publicado em 2023 e envolvia três fases de seleção. Ao todo, o processo seletivo levou cerca de um ano até ser concluído e o resultado final divulgado.

Advogada aprovada em concurso para juíza gravou reação após saber que resultado seria transmitido pelo Youtube

No dia da gravação, 13 de junho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgou as notas finais pelo YouTube. Tatiane soube disso por meio de um professor e a partir do aviso decidiu gravar sua reação enquanto aguardava pelo anúncio final do resultado do concurso.

“Eu nem ia filmar, mas eu tenho um professor querido que mandou uma mensagem nos grupos de que se arrependia de não ter gravado esse momento de divulgação. É um momento de muita alegria porque a gente alcança o objetivo de vida, né? Então, eu decidi filmar e colocar a transmissão via Youtube conectada na televisão para acompanharmos”, contou em entrevista.