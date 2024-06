SP: Homem é agredido por vizinho dentro do elevador de condomínio

De acordo com o relato da vítima ao SBT News, o gerente de negócios Felipe Britto, a agressão foi motivada pelo incômodo do agressor com seu cachorro, um caramelo de 17 quilos chamado de "Farofa".

Imagens do circuito interno do elevador mostram o momento em que a vítima entra no elevador. Em seguida, o agressor e uma mulher também entram no elevador.

“Eu não o ofendi. Eu não o xinguei. Eu não o confrontei espontaneamente. Eu só defendi o que eu pensava. Mas, mesmo assim, ele se achou no direito de me bater”, disse a vítima ao SBT News.

Felipe contou à Polícia que o agressor só lhe dirige a palavra na ausência de outras pessoas ao redor, como aconteceu durante a primeira discussão no começo de maio.

Em entrevista à TV Globo, o agressor, que não quer ser identificado, disse se arrepender da agressão e confirmou a discussão no começo de maio.

“Apesar de ele não ter feito nada com essa pessoa ou com qualquer outra pessoa ou pet do condomínio, ele se achou no direito de gritar comigo, me acusar e no final de me ameaçar. Ontem, ele foi além. Pensei se devia ou não postar alguma coisa, o medo de ser taxado de vitimista é alto. Mas o receio de que essa pessoa saia impune e faça isso de novo me dá pânico”, relatou Felipe ao SBT News.

“Desde então, eu fico me questionando: o que eu fiz pra merecer essa agressão e ódio gratuitos? Ser preto? Ser gay? Ter pet?”, completa Felipe.