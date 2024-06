Idoso morre após levar "voadora" no peito na frente do neto em SP

Um idoso de 77 anos morreu após receber uma "voadora" no peito quando tentava atravessar a rua no último sábado, 8, em Santos, município no litoral de São Paulo. A vítima, identificada como César Fine Torresi, estava acompanhada do neto de 11 anos.

Segundo informações do g1 Santos e Região, a criança relatou que eles atravessavam a rua entre os carros, quando o trânsito estava parado, de acordo com o Boletim de Ocorrência.

