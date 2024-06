Operação apura desvio de doações em municípios do Rio Grande do Sul

Desde maio, foram realizadas operações em diferentes municípios do Rio Grande do Sul para investigar denúncias sobre desvio de doações Crédito: Reprodução/Ministério Público do Rio Grande do Sul

Os donativos foram enviados por entidades de vários estados do País e, após a operação, foram apreendidos pelos agentes. Segundo o Ministério Público do estado, os materiais teriam sido utilizados por três suspeitos, incluindo um pré-candidato, para campanha eleitoral. De acordo com o MPRS, um vereador, a companheira dele e um secretário municipal teriam praticado crimes de apropriação indébita, peculato e associação criminosa. As denúncias, inicialmente repassadas à Promotoria de Justiça do município, apontam que os investigados se aproveitaram dos cargos para desviar as doações para as residências e oferecer em troca de voto para pelo menos um dos três suspeitos nas eleições deste ano.

O promotor Mauro Rockenbach, responsável pela operação, apontou em nota que está sendo apurado o envolvimento de mais pessoas no desvio e que "são vários os relatos da população que mencionam diversos vereadores se aproveitando dessa tragédia para benefício próprio e eleitoral". No último sábado, 8, a segunda etapa da operação também foi realizada em Palmares do Sul. Nesta fase, o alvo das investigações foram dois políticos e o familiar de um deles. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na cidade. Os promotores Mauro Rockenbach e Leonardo Rossi afirmaram que as doações não teriam passado oficialmente pela Prefeitura.



Segundo a Agência Brasil, o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Gil, confirmou que os vereadores Filipe Lang, Manoel Antunes e Polon de Oliveira, além do secretário municipal de Administração, Rodrigo Machado Martins, estão entre os investigados da operação. Lang, que é pré-candidato a prefeito, chegou a ser detido por posse irregular de arma de fogo, mas foi liberado após pagamento de fiança. Polon é pré-candidato à vice na chapa de Lang. No dia 23 de maio, o Gaeco também realizou uma operação para apurar denúncias sobre o desvio de donativos que teriam sido enviados pela Defesa Civil do RS ao município de Barra do Ribeiro. Segundo a apuração, o desvio teria ocorrido após o material chegar à cidade. Os materiais teriam sido entregues a uma entidade ligada a um pré-candidato nas próximas eleições.

Três pessoas foram alvo da operação, que ocorreu no local onde os donativos estavam armazenados e na casa de dois suspeitos. Além da apreensão de produtos, foram recolhidos documentos, celulares e mídias eletrônicas que servirão como provas. No dia 25 de maio, uma outra ação do Gaeco foi realizada contra três integrantes da Defesa Civil de Eldorado do Sul, sendo pelo menos dois deles pré-candidatos às eleições deste ano. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão após a denúncia de que os donativos estavam sendo desviados para futuros eleitores de investigados.