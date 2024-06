Cristo Redentor veste hanbok, traje tradicional da Coreia do Sul

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ‘vestiu’ um hanbok, traje tradicional da Coreia do Sul, na sexta-feira, 7, e sábado, 8. A ação é uma celebração das relações diplomáticas entre o Brasil e a Coreia. Essa é a primeira vez que a estátua usa uma roupa típica de outro país.

De acordo com Jin Hee Lee, designer responsável pela seleção do traje, a cor azul representa o nascimento da primavera e da vida, sendo uma das cinco cores tradicionais coreanas.

Na bandeira do Brasil, o azul simboliza o céu e os rios. O cinto do traje é nas cores da logomarca do G20, grupo dos países com as maiores economias do mundo que vão se reunir no Brasil, em novembro.