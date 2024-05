Mulher finge que está morta após aplicar golpes em pizzaria e ser cobrada

Uma mulher aplicou golpes do Pix que totalizaram um prejuízo de R$ 814 em uma pizzaria. Após o dono do estabelecimento notar o desfalque financeiro e ir cobrar o dinheiro da moça, ela compartilhou com ele uma falsa nota de falecimento.

O golpe aconteceu em Camaragibe, Região Metropolitana de Recife, e ainda está sendo investigado por estelionato/fraude pela Polícia Civil local.

O dono do estabelecimento Delicious Delivery, Alex Renato Silva, contou ao portal G1 que Francielly dos Santos, de 20 anos, fez, ao menos, cinco pedidos na pizzaria ao longo dos últimos meses.