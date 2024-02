Padre é investigado por golpe financeiro em fiéis no Paraná

Padre supostamente induzia seus fiéis a investir e receberem lucros absurdos em até uma semana. Pároco está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná está investigando o Padre Luiz Carlos dos Santos por influenciar seus fiéis a se tornarem investidores em um negócio paralelo que, segundo ele, poderia trazer um lucro de até 50% por semana. Com o seguimento da investigação, o homem poderá ser indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

O suposto sacerdote guiava seus fiéis por meio das redes sociais e recebeu centenas de doações.

Logo após, os mesmos adeptos que seguiram os conselhos do padre começaram a denunciar o golpe. A partir daí, a Polícia Civil iniciou as investigações do suposto esquema de pirâmide.